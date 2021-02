Daniela Filomeno estreia programa semanal sobre turismo na CNN

Com mais de uma década de atuação na área do turismo e da gastronomia, Daniela Filomeno estreia na CNN. Mais precisamente, em março, com o programa semanal CNN Viagem & Gastronomia – inspirado no CNN Travel, exibido internacionalmente pela emissora. A pergunta que não quer calar: é possível viajar com segurança em tempos de pandemia? “Entendo e respeito o momento, e defendo seguir todos os protocolos necessários. Mas é fato que o brasileiro está aprendendo a redescobrir o nosso País com segurança”, conta Daniela. “Tenho feito viagens com a família e sei que isso é possível”, acrescenta.