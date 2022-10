Daniela e Roberto Setubal abrem loja nos Jardins

Fundada por Daniela e Roberto Setubal, a D-Gaia abre as portas amanhã, na rua Haddock Lobo, nos Jardins. “A marca foi pensada para mulheres que valorizam design, materiais e processos de altíssima qualidade”, explica Daniela.

O nome da label foi escolhido pela dona, que uniu o seu nome, Daniela com a palavra “Gaia”, que significa mãe terra na mitologia grega. “É minha primeira marca e com ela tenho exercido diariamente minha paixão por moda e pessoas. Gerenciar o ateliê com o meu time é a minha maior satisfação”, entrega a moça, que era corretora de imóveis de alto padrão antes de se aventurar no disputado universo fashion.

Com a ajuda de Roberto na parte administrativa e financeira, Daniela toca o dia a dia do ateliê, além do estilo e comunicação de marca. “Atuamos como sócios e nos complementamos”. Confira o bate papo rápido que a coluna trocou com ela.

Por que decidiu abrir uma marcar?



Muito além da moda, quero entregar uma experiência única, pensada nos mínimos detalhes e com uma estética marcante, tanto nas roupas, como na loja. Sinto que ainda há espaço para uma moda autoral de qualidade, que oferece uma nova perspectiva sobre o luxo.

Como define seu estilo?

Sempre fui muito prática e decidida na hora de me vestir, mas valorizo peças com personalidade e qualidade. Mesmo em produções mais básicas, gosto de dar um toque especial em tudo, usar um tecido elaborado, como tweed e jacquard, apostar em estampas marcantes, pensar em acessórios que expressem meu gosto pessoal e meu humor naquele dia. | SOFIA PATSCH

Meio ambiente é tema de jantar do grupo Esfera

A pauta ambiental dominou as perguntas feitas pelos empresários ao ministro das Relações Exteriores, Carlos França, em encontro da Esfera Brasil. O ex-embaixador nos EUA Rubens Barbosa, que estava entre os presentes, disse que a imagem do País só será recuperada quando os ilícitos na Amazônia forem reduzidos. Na foto, além do ministro e do embaixador, João Camargo e Camila Camargo. O jantar aconteceu na segunda, na casa do advogado Arnoldo Wald Filho.

Exposição em casa pr ojetada por Niemeyer

ABERTO 01, evento que ocupará uma casa projetada por Oscar Niemeyer no Alto de Pinheiros, irá promover encontros entre diferentes obras, atores e campos de expressão plástica e poética. Durante 5 de novembro e 4 de dezembro, o público terá a oportunidade de ver criações numa trama complexa que envolve diálogo entre as obras e o espaço arquitetônico. Essa é uma ação coordenada pelos curadores Kiki Mazzucchelli, Claudia Moreira Salles e o paulista radicado em Londres, Filipe Assis (foto), idealizador do projeto.

Bloco de Notas

BENEFICENTE. A ONG Acredite realizará o evento beneficente A Arte de Receber os Amigos no dia 25 no Clube A Hebraica, com a participação de Joyce Dabbah, Rodrigo Bocardi e Fabio Rossi, com arrecadaçã destinada ao tratamento de crianças com reumatismo.

SARAMAGO. Violante Saramago, filha do escritor português, estará hoje no Instituto Butantan para o plantio de uma oliveira em homenagem ao pai. Ela estará acompanhada do diretor Cultural do Butantan, Giuseppe Puorto, e do neto do Vital Brazil, Érico Vital Brazil.