Damares faz ‘performance’ com silêncio, em defesa da mulher

MINISTRA DAMARES ALVES. FOTO: REVISTAFORUM

Meia hora antes da “performance” que fez na entrevista coletiva para marcar, ontem, o Dia do Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, Damares Alves, em conversa com a coluna, fez questão de avisar que se ficasse “de olho na coletiva, porque seria muito legal”.

Como a ministra se comportou?Ouviu perguntas dos jornalistas, não respondeu a nenhuma e saiu sem abrir a boca. A encenação foi classificada, em nota oficial da assessoria, como uma tentativa de “mostrar como o silêncio da mulher incomoda”.

Ao futebol, tudo

Jair Bolsonaro, como se sabe, designou dois caças da Força Aérea para escoltarem o avião do Flamengo, campeão da Taça Libertadores, na volta para casa, domingo.

Já em Tambaú…

Na véspera, para a cerimônia de beatificação do padre Donizetti, o governo negou pedido da prefeitura de Tambaú – que sonhava com uma exibição da Esquadrilha da Fumaça. Alegou “incompatibilidade de agenda”.

Com explicação: esse tipo de pedido deve ser feito com 4 meses de antecedência.

Joice abre escritório

nos Jardins, em SP

Joice Hasselmann já tem novo QG em São Paulo para chamar de seu. Embora sua participação na eleição para a Prefeitura ainda esteja em negociação, seu escritório político começa a ser montado esta semana na Rua Estados Unidos, quase esquina da Avenida Nove de Julho.

Na Assembleia, a batalha

de Doria pela Previdência

A oposição tentou levar Henrique Meirelles à Assembleia paulista para explicar a Reforma da Previdência do Estado. Não conseguiu. O presidente da SPPrev, José Roberto de Moraes, foi duas vezes, mas não conquistou apoio ao projeto de Doria.

O presidente da Casa, Cauê Macris, tenta acelerar a votação hoje. Dependerá dos próprios aliados, que ontem se ausentaram das comissões, após quatro convocações seguidas. A oposição questiona “a pressa do governo”.

Boulos cumprimenta Caetano

e filho por ‘Lula Livre’ em show

Guilherme Boulos esteve com Caetano Veloso, no camarim, após o show Ofertório, no Unimed Hall. Elogiou o cantor e o filho, Moreno, pelo posicionamento no palco. Os dois incluíram “Lula Livre” no meio da música How Beautiful Could a Being Be.

Aplaudidos de pé.

General Villas Boas cria centro

para ajudar portadores de ELA

O general Eduardo Villas Boas lança no dia 4, em Brasília, o instituto com seu nome, dedicado a melhorar a qualidade de vida de portadores de doenças raras, crônicas, e de deficiências. Diagnosticado, ele próprio, com a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), o assessor de Bolsonaro no Gabinete de Segurança Institucional pretende também, por meio da entidade, divulgar informações sobre o assunto.

Na abertura, o IGVB promove palestra do britânico Mick Donegan, um dos tops do planeta em tecnologias de ponta para superar esses desafios. Outro foco do instituto será a promoção de ideias e debates sobre Amazônia, Defesa e Segurança.