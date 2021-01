Dalton Vigh estreia espetáculo online

Dalton Vigh está no elenco do espetáculo O Urso, do Grupo Tapa, que terá apresentação online sexta-feira, no Teatro Aliança Francesa. “Vou estrear nessa nova empreitada que é o teatro online, sem plateia. Não sei muito bem como vai ser, porque é uma coisa totalmente nova e diferente, não é TV, não é teatro, não é cinema, é uma nova linguagem, ainda estamos descobrindo, buscando uma nova forma de interpretação”, disse o ator.