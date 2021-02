Dado Castello Branco adapta escritório com ajuda do filho e colhe resultados

Dado Castello Branco não ficou imobilizado na pandemia. “O mercado da arquitetura e decoração se aqueceu e isso se traduz em inúmeras obras acontecendo simultaneamente, inclusive fora do Brasil”, conta o arquiteto, que com a ajuda do filho mais velho, Guilherme, alterou a estrutura do escritório, “tornando as atividades mais ágeis”. Segundo Castello Branco, as mudanças geraram “resultados muito bons”. E quais são eles? “Crescemos 30% em 2020, se comparado a 2019 e as expectativas para 2021 seguem altas”, comemora.