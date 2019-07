Cynthia Landsberger lança e-commerce second hand com acervo de luxo

“Passou por ela, agora é meu”. Foi nessa frase que Cynthia Landsberger se inspirou para fundar o See Dress – um e-commerce de vestidos de festa second hand. “Ninguém mais quer desperdiçar. As pessoas querem fluidez. Desapegar daquilo que é usado uma vez e fica no armário e, ao mesmo tempo, a possibilidade de inovar o guarda-roupas com um custo mais acessível”, argumenta. A ‘menina dos olhos’ de Cynthia são os vestidos de noiva. Em seu acervo podem ser vistos, em perfeito estado, modelos de grifes como Vera Wang e Valentino. “A seção Lá Vem a Noiva me deixa muito feliz. Para muitas mulheres, o vestido de noiva é a concretização de um sonho que, em poucas horas, é esquecido no fundo de um closet. Nós possibilitamos que esse sonho seja sonhado mais vezes e por um preço mais acessível”, conclui a empresária.