Cynthia Cutait abre floricultura nos Jardins

Depois de anos se dedicando a organizar ações de voluntariado no hospital Sírio Libanês, Cynthia Parodi Cutait optou por seguir um sonho: trabalhar com flores. Sua paixão pelas pétalas é antiga, mas a ideia de abrir uma floricultura boutique surgiu depois que cursou Design de Flores e Folhas pela Dutch Floral Design, na Holanda. Quando retornou ao Brasil, logo abriu a Fleur, na Gabriel Monteiro da Silva. “Minha proposta é oferecer arranjos exclusivos com estilo moderno e contemporâneo para residências e empresas diversas”, explica Cynthia, que reserva um carinho especial pelas rosas. “A espécie, de origem asiática, dará forma aos mais diferentes e ousados arranjos decorativos e buquês.”