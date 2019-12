Custo da Previdência emperra debate na Alesp

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA. FOTO: ALESP

Na quebra de braço da Assembleia paulista sobre a reforma da Previdência, Emídio de Souza, do PT, pediu cópia do relatório de impacto financeiro da proposta enviada por Doria. Fala-se num déficit de R$ 34 bilhões.

O documento está com o presidente, o tucano Cauê Macris – que, ontem, chamou os deputados um a um no seu gabinete. Motivo oficial? A pauta de fim de ano. Mas teria incluído também um trabalho de convencimento sobre a PEC da Previdência.

Já no Piauí…

Enquanto outros governadores penam com suas assembleias, o do Piauí, o petista Wellington Dias, comemora. Aprovou na quarta à noite, por 24 votos a 4, a reforma da Previdência de lá. “E os Estados mais ricos sentindo-se pouco à vontade para enfrentar os lobbies locais…”, comparou, para a coluna, o economista – e piauiense… – Raul Velloso.

Entra e sai

no Iphan

O arquiteto Flávio de Paula Moura tem sido apontado como o nome mais cotado para o Iphan, após a anulação do ato que nomeou Luciana Rocha Feres para o cargo, na quarta-feira. Consta que o preferido do secretário da Cultura, Roberto Alvim, seria o empresário Olav Shrader – mas o governo teria optado por Flávio até que Shrade, que é holandês, conclua o processo de naturalização.

A escolha de Flávio, filho de uma respeitada restauradora mineira, é vista com bons olhos por interlocutores do meio cultural.

Tudo pelo celular

A partir de janeiro, a Entrevias desativa os telefones de emergência e instala wi-fi na SP-330 e na SP-332, na região de Ribeirão Preto. Serão R$ 38 milhões para implantar o sistema ao longo de 570 km. O serviço incluiria, além de socorro médico e atendimento mecânico, guincho, informações sobre condições de tráfego e interdições de pista.

E dia 8 de janeiro o governo do Estado leiloa, na B3, os 1.273 quilômetros entre Piracicaba e Panorama, também com direito ao wi-fi — que foi tornado obrigatório nas licitações desde 2017.

Bem atender

A falta de hospitais para cuidados paliativos – há pouco mais de 170 deles no País – levou a médica Ana Paula Arantes, a lançar A Casa Humana. Que deve abrir no início de 2020, no Alto de Pinheiros, e incluirá serviços de reabilitação em domicílio.

Noite cultural

Tem noite de festa, dia 18, no Theatro Municipal. Nomes como Ana Cañas, Linn da Quebrada, Glamour Garcia e Thiago Mendonça estão no time de apresentadores do 1.º Prêmio Arcanjo de Cultura.

Que inclui participações especiais de Teatro Oficina, Divina Núbia, Márcia Dailyn, Raphael Garcia e Acadêmicos do Baixo Augusta.

Mãe e filha

O aclamado Wild Game, livro de memórias de Adrienne Brodeur, chega ao Brasil em 2020, pela HarperCollins. O relato, incluído entre as três melhores obras da lista da Amazon de 2019, conta como Adrienne se tornou confidente da mãe aos 14 anos, quando ela contou que tinha um caso com o melhor amigo de seu pai.

Os direitos do livro de Adrienne, que fundou com Francis Ford Copolla a revista Zoetrope, já foram vendidos para o cinema.