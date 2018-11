Cúpula Conservadora reconfirma inscritos para encontro dia 8

Remarcada para dia 8, em Foz do Iguaçu, a Cúpula Conservadora das Américas – contraponto ao Foro de São Paulo – trabalha na confirmação dos 2.748 participantes do encontro inicial. “Até o momento temos mil pessoas já reconfirmadas”, avisa a assessoria do evento, organizado pela Fundação Indigo, ligada ao PSL.

São praticamente certas as presenças de Jair Bolsonaro e do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe. E, segundo a organização, estão confirmados Olavo de Carvalho e Luiz Philippe de Orleans e Bragança.

