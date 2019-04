Cumbica, uma das dez maiores ‘cidades’ do País

AEROPORTO DE GUARULHOS. FOTO: SONIA RACY/ESTADÃO

Alguém pode imaginar no Brasil um cidade sem violência, onde a grande maioria da população frequentou as melhores escolas, onde habitantes têm acesso a bom lazer, bom consumo e mercado de trabalho? Uma cidade rica?

Pela pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, de Renato Meirelles, essa cidade é… o aeroporto de Guarulhos. “Passam por lá 1,5 milhão de viajantes por mês. O que em um ranking nacional significaria a 10.ª maior cidade do Brasil”, explica Meirelles. Nada menos que 78% dos “habitantes” de aeroporto têm ensino superior. A renda média é 2,4 vezes maior que a do País: calcula-se que ela some R$ 82,3 bilhões por ano.

Feita por encomenda da JCDecaux Brasil, a pesquisa inteira será divulgada terça-feira, em São Paulo.

Barreira

Com a sinalização de partidos de centro e centro-direita de que o sistema de capitalização deve sair da reforma da Previdência, Paulo Pimenta, do PT, espera ter votos suficientes para derrubar essa proposta do projeto ainda na CCJ.

Não vale mais

Não faltam temas curiosos na lista de 250 leis e decretos cancelados por Bolsonaro. Um deles, de janeiro de 1986, “disciplina a repressão ao abuso do poder econômico”.

Troca de cadeira

O Grupo ZAP acaba de assinar contrato com o Santander. Os detalhes da operação são segredo, mas quem acessa os portais ZAP e Viva Real, ambos do grupo, é direcionado para o simulador online de crédito do Santander.

Outros ares

Ex-secretário nacional da Justiça, Pedro Abramovay aposta na… música. Lançou o álbum Panapaná (borboletas, em tupi) nas plataformas digitais com participação de Paulo Miklos e Chico César Luiza Lian.