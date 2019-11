Crochê coletivo

Helena Saad, nome à frente do projeto social Aparaitinga, um coletivo de mulheres de São Luiz do Paraitinga, está expandindo o portfólio da marca de produtos em crochê. Além de bonecos, bolsas e objetos de decoração, a grife vai ganhar peças de vestuário. “Comecei a fazer crochê há dois anos, aprendendo com as mulheres da zona rural. Percebi que podia ajudar a profissionalizar o trabalho dessas mulheres. Elas começaram a ver que são úteis e passaram a ter sua própria renda. Mexe com a autoestima”, explica Helena, que planeja trabalhar com o terceiro setor. Após uma curadoria, a marca teve site e redes sociais. A produção também migrou do linho e da lã para o fio de malha, tudo lavável. E para aprimorar a técnica e aprender novos pontos de crochê, as mulheres, que têm entre 25 e 60 anos, começaram a fazer cursos.