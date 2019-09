Críticas a Olavo Carvalho não vão tirar Janaína do PSL

Pronto, falei

Janaína Paschoal, que emplacou o Trending Topics do Twitter com as críticas ao guru de Bolsonaro, Olavo de Carvalho, disse à coluna não ter recebido “nenhum tipo de retaliação ou pressão” do PSL pelo que fez.

Entre outras coisas, a deputada escreveu que “Olavo de Carvalho acabou ontem (domingo)” ao divulgar vídeo no qual propôs criar “uma militância bolsonarista organizada”.

Pronto 2

Depois de lembrar que tem admiração pelo guru da família presidencial, a deputada alertou: “O vídeo desmerece todas as boas lições que ele já deu”. Apesar das sucessivas divergências com a sigla e com o presidente, ela não pensa em sair do partido. E se fosse expulsa? “Seria a prova de que o PSL mudou”.

Pronto 3

Na avaliação da deputada, a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada brasileira nos EUA “foi o maior erro que o presidente cometeu até agora”.

E quanto ao filho 01, Flávio Bolsonaro, que tenta barrar a CPI da Lava Toga, ela tem outra cobrança: “Ele não é obrigado a concordar, só não pode pressionar os outros a retirar assinaturas. Isso é inadmissível”.

Caçando nomes

Gilberto Kassab, afastado do governo Doria, reuniu o líder do PSD, André de Paula, e o vice, Hugo Leal, em almoço com Andrea Matarazzo, no domingo, para falar de 2020. O partido começou a discutir e listar candidatos em todas as capitais e cidades do País com mais de 200 mil eleitores.

Em São Paulo, o PSD vai de Matarazzo. E o próprio André de Paula é o escolhido para disputar a Prefeitura do Recife.

Padrão Fifa

A milionária transferência do cirurgião Antonio Luis de Macedo para o Vila Nova Star – onde ele atendeu Bolsonaro até ontem – foi, quase certamente, a mais cara entre hospitais no País.

Ao que apurou a coluna, Macedo deixou o Einstein para receber, na nova casa, R$ 1 milhão por mês durante cinco anos – exatos R$ 60 milhões.

Adeus, passarela

Renata Kuerten já negocia com outras emissoras de TV depois do término de sua atração na Rede TV. A ex-modelo tem como projeto um programa sobre viagens. “Vou investir com tudo na carreira de apresentadora”