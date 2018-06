Cristiane Brasil não prestou contas de viagem a Toronto em 2015

A deputada Cristiane Brasil ainda não prestou contas de uma viagem que fez a Toronto (Canadá) em 2015, de acordo com o site da Câmara dos Deputados. O relatório, cuja entrega é obrigatória, aparece na página virtual como “pendente”.

Na viagem ao Canadá, Cristiane usou a verba da Ceap (Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar) para fazer upgrade de classe no seu voo. Ela foi participar de encontro da Federação Internacional do Envelhecimento. A deputada foi secretária do Envelhecimento e Qualidade de Vida do Rio de Janeiro.

De acordo com o senador Randolfe Rodrigues (Rede), a entrega do relatório é obrigatória e quem não cumpre essa obrigação deve restituir os gastos ao erário.

“Viajar com dinheiro público e não prestar contas é agir como se a missão oficial fosse um passeio de férias”, explica o senador. “Utilizar a verba de gabinete para fazer upgrade e voar de primeira classe, então, é mais um escárnio dessa senhora”, completou o senador.

Indicada ao Ministério do Trabalho por Michel Temer, Cristiane teve sua posse suspensa pela Justiça, por conta de condenações trabalhistas. O Estado revelou que ela é alvo de inquérito por suspeita de associação ao tráfico de drogas. Além disso, reportagem deste domingo do Fantástico exibiu um áudio da deputada supostamente coagindo funcionários públicos a lhe conseguirem votos.

