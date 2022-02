Cris Barros celebra 20 anos da sua marca: ‘Foram muitos desafios, muita paixão’

Cris Barros celebra as 20 voltas ao Sol de sua marca homônima – uma das mais respeitadas pelas brasileiras antenadas em moda – e promete um ano de muitas comemorações e novidades. Começando com a coleção festiva “MO.MEN.TUM” (na foto, Cris posa sentada, ao centro, rodeada por modelos usando os looks festivos da coleção).

Em entrevista via FaceTime, a estilista relembrou o começo de tudo e se emocionou ao falar de sua trajetória até aqui. Confira a seguir.

Como é completar 20 voltas ao sol com sua marca?

Sinto muita emoção de estar aqui, 20 anos depois de ter idealizado meu sonho. Tenho muito a agradecer a meus sócios, a minha irmã, Dani Barros Verdi, e a meu cunhado Luiz Felipe Verdi, assim como a toda a equipe Cris Barros. Cada um tem mostrado um engajamento lindo, fundamental para a história da marca. Vivemos uma grande jornada, feliz e cheia de brilho.

Quais as lembranças de quando começou a marca?

Quando comecei, há 20 anos atrás, estudava moda, estudei no Brasil, depois fui para a Itália me formar no Instituto Marangoni, na época fazia uma roupa que eu tinha vontade de usar, foi muito em cima de um feeling pessoal. Outro fato que facilitou abrir a marca foi ter trabalhado

em outras marcas, como a Zoomp e, fora do Brasil, com o Stephan Janson. Essas experiências me ajudaram a adquirir uma noção boa de empresa, do que queria fazer e de onde queria chegar.

Considera-se realizada com o que a Cris Barros é hoje?

Sim. Eu e meus sócios traçamos uma trajetória que se desenvolveu no que a empresa é hoje. Sempre planejamos fazer parte de um grande grupo de moda (a marca foi comprada pelo Grupo Soma, em 2016). O grupo é um irmão mais velho, que nos dá acesso a fornecedores de tecido, estrutura de mão de obra. Estamos mudando o escritório pra um ateliê incrível. Atingimos uma “estrutura sonho” que me possibilita dedicar-me unicamente à criação, que é o que realmente sei e curto fazer. Resumindo, posso dizer que estamos comemorando os nossos 20 anos em um momento

muito bom. l SOFIA PATSCH