Criolo e Milton Nascimento lançam música e fundo de arrecadação

Criolo e Milton Nascimento juntaram-se para fazer Existe Amor, projeto musical com lançamento programado para maio, mas também nome de um fundo solidário da dupla em prol da população em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia da covid-19.

A primeira faixa do trabalho, Não Existe Amor em SP, vai ser lançada no dia 24, junto com a campanha de arrecadação e um clipe – dirigido por Denis Cisma e Beto Macedo.

No clipe, imagens gravadas durante o segundo encontro dos músicos em estúdio, entre os dias 4 e 5 de março, e outras feitas na capital paulista durante os tempos de isolamento social.