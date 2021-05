Criolo e Alcione se unem contra a fome. Os cantores farão apresentação inédita, amanhã, no Multishow. O evento celebra o alcance da segunda meta do movimento Faça Parte: comece o que não tem preço, da Mastercard, que já doou o equivalente a mais de 5 milhões de refeições para comunidades carentes no combate à fome e à pobreza.