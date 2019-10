Criador criatura

Rafael Vogt Maia Rosa é curador de arte, mas está se aventurando no universo da aquarela. O curador/artista abre sua primeira exposição autoral, Senhor das Nuvens, quinta-feira, na Galeria São Paulo Flutuante. “Vou expor obras de paisagens imaginárias, que destacam figuras humanas nuas e pássaros”, conta Rafael, que aprendeu a técnica da aquarela com os pais, os artistas Gilda Vogt e Dudi Maia Rosa e na escola Waldorf. “Também fui muito incentivado pelo meu amigo Tunga.” Sobre seu lado curador, atualmente assina a “Abertura 1980”, em cartaz no Instituto Figueiredo Ferraz, em Ribeirão Preto. Suas curadorias procuram investigar relações entre arte e vida no contexto brasileiro das décadas de 60, 70, 80 e suas ressonâncias na atualidade.