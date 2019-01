A Jornada Mundial da Juventude, no Panamá, com presença do papa Francisco, confere a força do catolicismo… no Brasil. As reservas feitas por brasileiros para o evento aumentaram 298% em relação a 2017, segundo a Amadeus.

Leia mais notas da coluna:

+ Em Davos, investidores querem saber da capacidade de executar propostas

+ Rua vira praça em Pinheiros e ‘estica’ aniversário de SP até dia 31