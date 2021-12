Cresce em 67%, neste ano, validação de documentos para brasileiros viverem no exterior

Cresceu 67%, no ano, a validação de documentos de brasileiros para poderem viver no exterior. O levantamento é do Colégio Notarial do Brasil – e aponta que entre junho e novembro passados foram realizados mais de 912 mil apostilamentos – serviço de validação de documentos escolares e de dupla cidadania – no País. No ano passado, nesse mesmo período, foram validados 544 mil.

Dados do Itamaraty já mostravam um aumento de quase 20% no número de brasileiros vivendo no exterior em comparação com 2018. Na conta geral da pasta, os brasileiros morando hoje fora do País chegam aos 4,2 milhões.

Cabo de guerra

A filiação de Deltan Dallagnol ao Podemos, na sexta, para concorrer a deputado federal pelo Paraná em 2022, é vista com naturalidade por Miguel Reale Júnior. “É apenas o exercício de um direito político, nada mais”, resume o jurista, um dos autores do pedido de impeachment contra Dilma.

Bem diferente é o olhar de Marco Aurélio Carvalho, crítico da Lava Jato e integrante do grupo Prerrogativas. Para ele, “a filiação de Deltan é um escárnio”.

O Prerrogativas, aliás, espera receber Gilberto Kassab, Marcio França, Fernando Haddad e Flavio Dino em seu encontro anual no dia 19 no Figueira Rubaiyat. Exigindo passaporte da vacina para entrada. O ingresso está sendo vendido por R$ 500 com doação para a campanha “Tem gente com fome”, da coalizão negra por direitos.

Para todo gosto

Nando Reis, Bixiga 70 e Luedji Luna estarão entre as atrações do aniversário da Avenida Paulista, no domingo. Eles se apresentam em uma das varandas montadas pela Secretaria de Cultura. Os “palcos” serão divididos em estilos musicais. O rapper Rincon Sapiência faz show no espaço destinado ao hip hop e outra varanda vai concentrar uma seleção de mulheres sambistas.

Além de atividades infantis e atrações circenses, a festa terá uma performance aérea musical da Cia K – que se apresenta com a ajuda de um guindaste e um “piano voador”.

Nas rodinhas

Luana Piovani vai fazer a narração do espetáculo teatral Zbura – Campeões do Mundo da Patinação, em Vagalumes. O projeto é do patinador artístico Marcel Sturmer.

Um cenário foi construído para as coreografias, interpretadas por patinadores. Via streaming entre os dias 17 e 25 de dezembro.