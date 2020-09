Credores da Sete Brasil votam proposta de fundo árabe que envolve Petrobras

Os credores da natimorta Sete Brasil estão entusiasmados. Iniciaram votação para aprovação (ou não) de proposta feita por um fundo árabe – já analisada pelo CADE – rumo à alienação de… quatro sondas que serão alocadas na Petrobras.

Resta agora a árdua batalha de vencer a burocracia dos bancos públicos que ainda não conseguiram aprovação em suas respectivas governanças.

Fora do muro

Marta Suplicy estuda pedir desfiliação do Solidariedade caso a cúpula do partido, leia-se Paulinho da Força, confirme apoio a Márcio França. Está em curso uma última tentativa de acordo para esta semana.

A convenção do PSDB será sábado e a do Solidariedade, domingo.

Assépticos

Para a posse de Luiz Fux, amanhã, no STF, serão instaladas barreiras de acrílicos transparentes na bancada de ministros e mesa de honra.

Prevendo apenas um quinto dos 250 lugares ocupados, contam com plantão médico e UTI. Máscara é obrigatória bem como aferição de temperatura na entrada.

Desburocratizar

Sai hoje no D.O do município resolução liberando licenciamento ambiental da Cetesb. Quem quiser realizar – ou contratar empresa – para compostagem e vermicompostagem, não precisará da autorização. A dispensa vale para até 500 kg/dia de resíduos orgânicos.

Jesuis

Live do Movimento Estamos Juntos, direta do Cristo Redentor, no Rio, foi cancelada por imposição da Arquidiocese carioca. A ideia era ler manifesto em defesa da vida, da liberdade e da democracia.

Segundo a arquidiocese, o evento, marcado para segunda-feira passada, teria viés ideológico e partidário, o que seria incompatível com “a integridade apolítica do santuário”.

Jesuis 2

Organizadores do movimento alegam que a arquidiocese “teria feito confusão” quando viu que a live seria transmitida também pelas redes do movimento Liberte o Futuro.

Com a proibição, a leitura do manifesto – realizada por Rafaela Matos, mãe do menino João Pedro, morto em ação policial este ano, e por Rene Silva, do Voz da Comunidade – foi feita no Morro do Vidigal.