Cracolândia impede encontro de carros antigos no centro de São Paulo

Pelo segundo mês consecutivo, um dos eventos mais tradicionais da cidade não vai ocorrer por falta de segurança. Trata-se do Encontro de Veículos Antigos da Estação da Luz. Com mais de 20 anos, o evento foi cancelado pelos organizadores – depois que a Cracolândia ocupou o espaço de exposição dos carros. De acordo com o organizado Humberto Domingos, o Mingo, Prefeitura e polícia prometem a utilização de grades para cercar o ambiente e garantir a realização do encontro em setembro. A ver.

Por email, a Subprefeitura da Sé afirmou que “vem reforçando a importância da retomada de eventos na região e prestando todo o apoio necessário para que eles ocorram”. Ainda de acordo com a Subprefeitura, a administração regional autorizou a realização do evento citado, assim como fez em outros meses, “mas foi informada posteriormente sobre o seu cancelamento por opção dos próprios organizadores”.