Covas recebe bancada paulista do Congresso para manter F-1 em SP

…….

Depois de João Doria ter dado seu recado — brigando para manter em São Paulo a disputa da Fórmula 1 no Brasil — o prefeito Bruno Covas dá outro passo na mesma direção. Nesta segunda-feira, recebe em seu gabinete a bancada de deputados federais paulistas, para articular a mesma causa. Além dele e dos congressistas, estarão à mesa Ricardo Tripoli, das Relações Federativas Metropolitanas, e Orlando Faria, secretário do Turismo municipal.

O problema surgiu na quarta-feira, quando o presidente Bolsonaro disse ter acertado com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, a construção de novo circuito de corridas em Deodoro, na zona Oeste do Rio. O contrato da direção da F-1 com a prefeitura de São Paulo vai até a corrida de 2020 — e, segundo se informou, sua renovação já estaria sendo discutida entre as duas partes.