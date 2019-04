Covas não deverá endossar cortes de Bolsonaro na Cultura

Bruno Covas recebe nessa quarta, dia 24, uma comissão formada por empresários e produtores culturais – e, segundo se apurou, se posicionará contra a redução do teto de captação da Lei Rouanet para R$ 1 milhão, como proposto pelo governo Bolsonaro. O grupo foi convidado pelo secretário de Cultura Alê Youssef, que contou com sugestões e ajuda do empresário Fernando Altério, da Time For Fun.

Covas cita como argumentos o fato de São Paulo ser hoje uma capital de peso no movimento cultural mundial – e de os festivais e grandes eventos gerarem muitos empregos e uma receita anual de cerca de RS$ 600 milhões para a cidade.

Como pano de fundo desse debate estão duas visões diferentes sobre apoio cultural – uma do presidente Bolsonaro e outra do governador João Doria. Bolsonaro, em reação a críticas feitas à Lei Rouanet, já havia anunciado um duro corte nos seus limites de captação e confirmou essa intenção em sua “live” no Facebook, na última quinta-feira. O novo teto, avisou o presidente, cairá dos atuais R$ 60 milhões – que chamou de “desgraça” e de “exorbitantes” – para apenas R$ 1 milhão por projeto.

O governo Doria chegou a pensar também em fazer cortes no setor mas ao final optou por dar ênfase ao papel econômico da cultura – tanto que passou a chamar a área de Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Pelas suas redes o governador afirmou, no último dia 8, que “nenhum corte será feito” nessa área. Estudos encomendados pelo secretário Sérgio de Sá Leitão, ainda quando ministro da Cultura de Temer, apontavam que o retorno de cada real investido em cultura, via empregos e outros ganhos, era de quatro ou cinco vezes mais.