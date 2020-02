Covas ‘dribla’ ordens médicas e aparece no Anhembi

As ordens médicas para Bruno Covas ficar em casa durante o carnaval não chegaram à Quarta-feira de Cinzas. No início da tarde desta terça, 24, o prefeito deu jeito de driblar todo mundo, no cerimonial e entre assessores, e foi ao Anhembi acompanhar, de perto, a apuração das notas das escolas. Chegou, foi recebido e sentou-se à mesa ao lado do filho Tomaz.

Obrigado a cumprir uma rigorosa rotina médica — ele se submeteu a biopsia na semana anterior e aguarda os resultados, que devem sair ainda esta semana — Covas recebeu sérios avisos para evitar aglomerações enquanto se recupera. Um de seus médicos, o infectologista David Uip, do Sírio-Libanês, deu-lhe um recado claro na véspera do carnaval: “Nada de avenida!”. Assim, passou os primeiros dias da folia quieto em casa, acompanhando pela TV. Até ontem.