Covas consegue desconto de taxistas na área da Marginal Pinheiros

Bruno Covas definiu ontem, em encontro com taxistas, desconto de 40% no custo das viagens na região do viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros.

O acordo da Prefeitura inclui a criação de bolsões de embarque e desembarque na região do Jaguaré. Não há previsão para normalização da situação – afinal, não há sequer diagnóstico sobre o tamanho do desafio.

