Covas ‘abre caminho’ para a festa paulistana dos 200 anos da independência

Bruno Covas começa a “abrir caminho” para a festa paulistana dos 200 anos da independência do Brasil, em 2022. Instituiu por decreto uma comissão para cuidar dos preparativos.

Precavido, encarregou o grupo de cuidar de “quaisquer alterações legais” necessárias para garantir que as obras “ocorram no prazo adequado, inclusive no que toca ao licenciamento urbanístico e ambiental”.

