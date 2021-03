Novo chanceler fez mestrado mostrando a relação entre hidrelétricas no Brasil e na Bolívia

Antes do anúncio ontem da escolha do embaixador Carlos Alberto Franco França para o lugar de Ernesto Araújo circulava com preocupação a volta do nome Maria Nazareth Farani Azevêdo para ocupar o Ministério das Relações Exteriores. Integrantes de peso do Itamaraty, consultados pela coluna, sinalizavam temor de que uma escolha como essa pudesse, de alguma maneira, perpetuar a gestão de Ernesto Araújo.

Mas com França, segundo as mesmas fontes, o problema pode ser ainda maior. Sem experiência executiva – coisa que Maria Nazareth tem – o novo embaixador deve ser conduzido pelo mesmo time de Bolsonaro.

Por outro lado, o novo chanceler é tranquilo, bem quisto, educado e sabidamente não cria arestas: trabalhou em vários governo, sendo o penúltimo, como chefe de gabinete de Dilma. E entrou no Itamaraty desenvolvendo tese de mestrado, no Curso de Altos Estudos, mostrando a importante relação entre as hidrelétricas no Brasil e as na…Bolívia.

Já Maria Nazareth, ex-chefe de gabinete de Celso Amorim, é lembrada por sua briga pública, em 2019. A ex-chefe de gabinete de Celso Amorim, chanceler de Lula, bateu boca com o ex-deputado Jean Wyllys em público, na ONU. Desconfia-se que a diplomata queria agradar o novo presidente Bolsonaro.

Em tempo: por mais estranho que pareça, pelos menos uma parte do Itamaraty torcia mesmo é pelo almirante Flávio Rocha. Mas desconfiavam que por ele ser ‘razoável’… não teria a menor chance.

Direito a ouvir

Sabe aquela música ambiente que toca nos quartos de hotéis e motéis? Pois bem, ministros do STJ decidiram que o ECAD pode cobrar direitos autorais por elas. Isto é, segundo a advogada Camilo Onoda Caldas, “qualquer desses recintos devem pagar por direitos autorais”.

Estrelado

Por ocasião do Dia Mundial da Astronomia, a Japan House São Paulo criou a “Semana Espacial Brasil Japão” a partir do dia 5. Terá atividades online por meio de workshops e palestras com direito à mensagem gravada pelo astronauta japonês Soichi Noguchi – que se encontra no espaço.

Ney no blues

Ney Matogrosso é o convidado de Delia Fischer – cantora e diretora musical – no single Blues de Acabar. Gravada em dueto, conta história de um casal que se separa em plena pandemia.