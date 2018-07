Costanza Pacolato será a homenageada na mostra Modernos & Eternos

Dia 10 começa mais uma edição do Design Weekend e, como já é tradição, também é a abertura da mostra Modernos & Eternos, de Maria di Pacce e Sérgio Zobaran – que nesta edição vai contar com 18 ambientes no espaço Casa Bossa do Shopping Cidade Jardim e homenagear Costanza Pascolato. “A Costanza transmite exatamente o que é ser moderno e eterno. Não podia ser outra pessoa. E olha que tive que insistir para ela aceitar o convite”, brincou Maria. “Achei muito interessante a proposta de trabalhar com um coletivo de designers. Essa coisa do coletivo é o futuro”, disse Costanza, que define a decoração de sua casa como clássica moderna. “Tenho muitas peças que herdei da minha família, que vieram da Itália, de 1600. Coisa antiga mesmo, que passou pelas duas guerras e sobreviveu. Dou muito valor a essas peças, mas também não deixo as contemporâneas de fora. É uma mistura do passado com o presente e o futuro”, diz a consultora de moda.