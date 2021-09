Corte de verba em obras da hidrovia Tietê-Paraná vira batata-quente entre governos

Na disputa política entre Bolsonaro e Doria, é difícil chegar aos fatos reais. Essa coluna registrou que o governo federal teria cortado verba de R$320 milhões, destinada a obras no canal Nova Avanhandava da Hidrovia Tietê-Paraná.

Recebeu informação do ministério da Infraestrutura justificando a atitude. Os recursos não teriam sido liberados por falta de documentação do governo de SP.

Em terceiro round, a secretaria de Transportes Estadual assegurou à coluna que encaminhou ofício ao ministério no dia 15 de setembro de 2020, com os projetos executivo e orçamentário do canal, para análise do DNIT.

E que recebeu pareceres favoráveis do órgão vinculado ao ministério de Tarcísio de Freitas, em 27 de julho deste ano.

O ministério, em resposta endereçada à coluna, retruca e insiste que as obras estão paradas desde 2019 por causa do atraso na entrega da complementação da documentação do projeto feito pelo Departamento Hidroviário de São Paulo.

E avisa: “As verbas serão liberadas quando o governo paulista apresentar os estudos pedidos sobre o projeto de engenharia e impactos sobre sucessivas crises hídricas”.

Conclusão

Ante as informações não coincidentes, o próximo passo será consultar São Pedro

A conferir

Ao que tudo indica, está por trás do pedido de “flexibilização” do licenciamento ambiental e autorização para aumentar área desmatada da Mata Atlântica, feito pelo ministério de Paulo Guedes ao Ministério do Meio Ambiente… o Movimento Brasil Competitivo.

Carga pesada

Natalie Klein, fundadora da multimarcas NK, fundada em 1997, deixa o cargo de CEO para se dedicar às áreas de curadoria, branding, inovação e cultura.

Para seu lugar, contratou o executivo Alexandre Sá.

Para pensar

Dentro das comemorações do centenário de Paulo Freire, o Colégio Santa Cruz promove, no dia 2, e depois, dia 23, exposições com especialistas. Título: O Pensamento de Paulo Freire e as Escolas nos Dias de Hoje