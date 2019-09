Corrida por aposentadorias desfalca MP de São Paulo

O avanço da reforma da Previdência no Congresso deve deixar o MP de São Paulo desfalcado. A Procuradoria-Geral de Justiça paulista confirmou à coluna que já registrou 70 pedidos de aposentadoria até o começo de agosto, ante 13 no mesmo período de 2018.

Na semana passada, houve até eleição para definir o novo secretário do Conselho Superior do MPSP, já que o ocupante do cargo foi embora.

Debandada

Segundo fonte da coluna, não há expectativa de repor todas as vagas com abertura de concursos. Em tempo: o MP paulista tinha pedido à Alesp, em abril, a abertura de 400 novas vagas de promotores.

Lula aos 75

O PT está preparando caravana especial de aniversário para Lula, que completa 74 anos em 27 de outubro. A ideia é ter as lideranças do partido, como Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann e Humberto Costa, e aliados de outros partidos percorrendo cidades de Pernambuco.

No roteiro, Caetés, cidade onde o ex-presidente nasceu e onde vivem seus parentes. Recife receberia o grande ato final, o “show Lula Livre”, com artistas nacionais que já declararam apoio à causa.

Pombo-correio

Petistas mais otimistas acreditam que Lula sai da prisão este mês. Porém, ele não aceita pedir progressão da pena, recurso a que tem direito a partir do próximo dia 23.

Ele já desautorizou sua defesa a pedir prisão domiciliar, dizendo que não é “pombo correio” para usar tornozeleira. Só aceita sair inocentado.

Novo Museu

João Doria anuncia hoje, em evento no Museu da Independência, no Ipiranga, o vencedor da licitação para restauro e ampliação de toda a área do museu.

Já está definido que a Casa do Grito receberá várias reformas, além de um anfiteatro e um café. Uma das tarefas já cumpridas, ao que se informou, foi esclarecer a população do entorno do museu sobre as mudanças que serão feitas naquela área.

Sem flecha

Agora que o grupo da Lava Jato pediu demissão em protesto contra Raquel Dodge e o sucessor na PGR já foi anunciado, criminalistas estão menos preocupados com a possibilidade de a procuradora-geral disparar novas flechadas no final do mandato.

A avaliação é de que, se Dodge quiser apresentar denúncias, tem de fazê-lo na unha.

Hello, rainbow

Editoras e influenciadores da literatura uniram forças em notas de repúdio à ação de Marcelo Crivella contra “livros impróprios” na Bienal do Livro do Rio. A Cia das Letras postou no Instagram foto com a bandeira LGBT+ e a legenda “Leia com Orgulho”. A Escrevedeira, onde Noemi Jaffe dá seus cursos literários, postou nas redes foto com a frase “Aqui você pode ler e escrever sobre o que quiser” .

E o Sindicato Nacional dos Editores de Livros diz em nota que recebe “com indignação” a medida e “repudia toda e qualquer forma de censura e restrições à livre manifestação cultura”.

No palco

Irene Ravache completa 75 anos – e 56 de carreira – trabalhando. Mais exatamente, faz o solo de Alma Despejada, peça 07que estreia dia 18 no Teatro Porto Seguro. Texto de Andrea Bassit e direção de Elias Andreato.