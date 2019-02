Corinthians lança campanha para torcedores

Para festejar a “relação sobrenatural” do torcedor corintiano com o clube, o Corinthians anunciou ontem e lança hoje a campanha Corinthianismo – Fiel até o Fim. Produzido pela F/Nazca Saatchi e Saatchi, o pacote inclui, entre outras peças, um documentário, santinhos e os dez mandamentos do torcedor, cravados em pedra no estádio. Um desses mandamentos, o sétimo, diz: “Sofredor hoje, sofredor amanhã, sofredor para sempre, graças a Deus”. Para Toni Fernandes, diretor de criação da peça, o Corinthians “é muito mais do que um time de futebol”. Ele é “a vida de milhões de pessoas.”

