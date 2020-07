Coreógrafo Ivaldo Bertazzo cria ferramentas para aulas online

Ivaldo Bertazzo viu uma oportunidade de reinvenção com as aulas que vem ministrando online. O prédio da escola construído pelo coreógrafo em 2004 – onde ensina o método de reeducação do movimento de sua criação – sofreu transformações. Também foram criados kits de ferramentas desenvolvidas por ele para que os alunos façam os exercícios com a mesma eficiência em casa. “Os ganhos de uma aula online são muitos. O aluno se concentra mais, pois muitos na aula ficavam soltos e dependentes de mim. A câmera também foca em detalhes como posição correta das mãos. Quase ninguém tem organização em casa para fazer um trabalho corporal, mas estamos construindo um processo. Estou muito feliz”.