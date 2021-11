COP-26 indica que carbono vai virar moeda no mercado financeiro

Leia Também Brasil tem problema grave de desmatamento ilegal, diz Pacheco em evento da COP

Frequentadores da COP-26, em Glasgow, ouvidos pela coluna, saíram do encontro com pelo menos uma certeza: carbono vai se transformar em moeda do mercado financeiro. Ele mistura “commodities com criptomoedas”. E como bem disse Roberto Campos Neto ontem no evento da ONU, “a degradação do meio ambiente afeta as políticas monetárias”.

Economia Verde

Outra verdade tampouco pode ser desprezada. Sem o setor privado, nenhum governo do mundo poderá financiar uma transição para economia verde, garantindo florestas em pé, rios em curso sem perder suas margens para o desmatamento.

O Planeta é como mãe: um só, não há “plano B”.

É pique

Márcio França ofereceu jantar de aniversário a Alckmin, anteontem, no restaurante Antonella Maison, nos Jardins. Em dado momento, o deputado Abou Anni, interlocutor do União Brasil, engatou a convencer Alckmin sobre filiação ao partido que surge da fusão do PSL e DEM.

O ex-governador, segundo um dos presentes, voltou a usar a estratégia de falar sobre amenidades, recorrendo às anedotas sobre Pindamonhangaba.

E quem o conhece diz que ele vai esperar o resultado das prévias do PSDB para decidir seu futuro político.

Tensão

É hoje o debate, organizado pelo Movimento de Defesa da Advocacia, reunindo os cinco candidatos à presidência da OAB/SP. A eleição será dia 25. E consta que há 40% de indecisos

BRECHA VERDE

“Aldir Blanc, o poeta da canção” será celebrado por João Bosco, Moacyr Luz, Guinga e Leila Pinheiro em dois encontros musicais, com a mediação do jornalista e escritor Luiz Fernando Vianna. A ideia é da produtora cultural Giselle Kfuri – e, a pedido dela, Moacyr Luz vai mostrar um samba inédito com letra de Aldir chamado “Dezesseis”.

Os bate-papos musicais acontecem nos próximos dias 11 e 12 de novembro, com transmissão ao vivo no YouTube do Sesc Parque Dom Pedro II.

VAI TER NEVE?

O Palácio das Mangabeiras vai virar ponto turístico. A partir do dia 27, pelas mãos do grupo naSala, se transformará em uma cidade de Natal. Entre as atrações já confirmadas está a Orquestra de Câmara Inhotim, com participação do maestro João Carlos Martins.