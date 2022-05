Convidado diversas vezes, Roberto Carlos teria receio de participar do Rock in Rio

O empresário Roberto Medina, criador do Rock in Rio, confidenciou que um dos seus grandes sonhos é o de ver Roberto Carlos se apresentando no festival. O convite ao rei tem sido feito desde a primeira edição do megaevento – e também reiterado para aquela que irá acontecer em setembro deste ano. Embora sem negativas contundentes, Roberto costuma se esquivar. Medina acredita que um dos motivos seria o choque do artista ao ver o seu maior parceiro, Erasmo Carlos, ser vaiado no primeiro Rock in Rio, em 1985.

Na ocasião, o ‘Tremendão’ não foi bem recebido pela turba roqueira. Aliás, o Rock in Rio será tema de um documentário que irá estrear em breve na Globoplay. E Roberto Carlos tem shows marcados no Espaço Unimed, nos dias 31 de julho, 5 e 6 de agosto (Ubiratan Brasil)