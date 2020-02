Controladoria de SP economiza R$ 129 milhões em 2019

GUSTAVO UNGARO (À DIREITA) COM BRUNO COVAS. FOTO PMSP

Nas contas da Controladoria-Geral de SP, o investimento em controle interno, ao longo de 2019, valeu a pena. Relatório recém-concluído pela CGM, ao qual a coluna teve acesso, aponta uma economia pouco acima dos R$ 129 milhões, em comparação com o ano anterior.

Traduzindo a conta: para cada R$ 1,00 gasto pelo setor, a cidade teve um retorno de R$ 4,54.

Aperto geral

Grande parte desses recursos, diz o titular da CGM, Gustavo Ungaro, decorre de uma detalhada revisão de processos e contratos, que bateu em R$ 116 milhões. Em sua maior parte, essas ações ocorreram nas áreas de Educação, Fazenda e Esportes e Lazer, além do Hospital do Servidor Público Municipal.

Entre as razões dessa virada, segundo Ungaro, estão um novo sistema de registro de benefícios e a exigência de licitações em diferentes atividades. Na Educação, por exemplo, foram corrigidos gastos com limpeza em CEUs. No HSPM, diminuiram os custos dos exames de diagnóstico por imagens.

Cenografia

O carnavalesco Sidney França, que acabou de ganhar o carnaval de São Paulo deste ano pela escola Águia de Ouro, será o responsável pela cenografia do Pinaball.

A segunda edição do baile de gala da Pinacoteca de SP será realizada no dia 13 de agosto e o primeiro lote de convites será posto à venda no dia 3 de março, no site do museu.

Bob & Lennon

Bob Gruen, que vem ao Brasil para a inauguração da exposição John Lennon em Nova York por Bob Gruen, vai participar de um bate-papo aberto ao público no auditório do MIS, no dia 14 de março. A conversa com o fotógrafo americano tem entrada gratuita e será seguida de sessão de autógrafos do catálogo da exposição.

Memória

O Instituto Vladimir Herzog e Editora Autêntica lançam no dia 17 o livro Heroínas desta História – Mulheres em Busca de Justiça por Familiares Mortos pela Ditadura, na Unibes Cultural, em São Paulo.

Desenho delas

Como celebração do Dia da Mulher, 50 tatuadoras irão se dividir entre três estúdios da capital para tatuar mulheres a preços acessíveis.

Entre as 50 artistas convidadas para participar do Flash Day estão nomes como a artista plástica e tatuadora argentina Valeria Fukunaga, a tatuadora e designer de Portugal Marta Carvalho e Drikalinas, conhecida em São Paulo por suas tatuagens em aquarela.

Encontro marcado

Rosângela Moro já tem datas marcadas para o lançamento de seu livro, Doenças Raras e Políticas Públicas: Entender, Acolher e Atender. São Paulo, no dia 24 de março, Rio no dia 25 e Curitiba no 26.

Internacional

O projeto brasileiro Estante Mágica, que incentiva alunos em idade escolar a escreverem seus próprios livros, chegou à Índia.

Com 800 mil alunos escritores e mais de 1 milhão de livros produzidos no Brasil, a ideia é atingir “1 bilhão de crianças até 2030”, diz Robson Melo, diretor e cofundador.

O evento, aberto ao público, será uma homenagem às 15 mulheres retratadas na obra e às suas famílias. A data marca os 47 anos da morte do estudante e militante político Alexandre Vannucchi Leme.