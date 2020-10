Contratações de jovens bateram recorde em setembro, diz pesquisa

Depois da queda de 28% no primeiro semestre, as contratações de jovens profissionais e estagiários batem recorde. Os resultados dessas mudanças foram medidos por estudos da Cia. de Talentos e o Bettha. Verificou-se, segundo Sofia Esteves, fundadora da Cia., que desde meados de setembro de 2020, os números de contratações de seus clientes aumentaram …78%, comparados ao segundo semestre de 2019.

Entretanto, o nível de emprego ainda está distante do observado pré-pandemia.

General star

Mais distante de Bolsonaro – que já sinalizou que Hamilton Mourão não deve ser seu vice na sua provável candidatura à reeleição –, o vice receberá candidatos para gravações nos próximos dias 31 e 1.

O general também se engajará na reta final da campanha de Rodrigo Tavares – genro de Levy Fidelix.

Ombro a ombro

Lula gravou uma conversa com Jilmar Tatto, ontem, no diretório nacional do PT em São Paulo. Onde um estúdio foi montado só para as gravações do cacique com candidatos da legenda.

Babel

Não há consenso no Palácio dos Bandeirantes sobre a obrigatoriedade da vacina

Raquete nele

Bruno Covas não esperava um inimigo incontrolável nesta eleição: os pernilongos que estão infernizando a vida dos paulistanos.

Só flores

Roberto Menescal gravou no orquidário particular que cultiva em sua casa, no Rio, o clipe da inédita As Cores das Flores, produzido durante a pandemia.

Trata-se de parceria com Marcio Moreira. Clipe e single estreiam amanhã, dois dias antes do aniversário de 83 anos de Menescal.

De qualidade

Jun Sakamoto comemora 20 anos de seu restaurante nos Jardins. Começou, ontem, com um grupo de convidados.

Praia de paulista

Turco Loco pretende construir a primeira piscina de ondas pública do Brasil, em SP. Segundo o diretor da Cavalera e ex-deputado, a capital paulista concentra o maior número de surfistas do Brasil e “temos três títulos mundiais da modalidade”.

A ideia, que ainda está em fase inicial, é aproveitar um espaço ocioso cedido pela Prefeitura.