Contra Renan, Carvalhosa pede ao STF voto aberto na eleição do presidente do Senado

O advogado Modesto Carvalhosa enviou ontem à noite, ao Supremo, 12 laudas de argumentação pedindo que a votação para escolha do próximo presidente do Senado seja… aberta. No mandado de segurança preventivo, dirigido ao ministro Dias Toffoli, ele menciona proposta do senador gaúcho Lasier Martins a respeito e cita o inciso LXIX do artigo 5.º da Constituição, que recomenda o voto aberto para tais situações.

O gesto se deve ao fato de o atual presidente da Casa, Eunício Oliveira, ter ignorado os pedidos de Martins — ele sequer menciona o documento nas agendas da Mesa. Por trás do episódio, a movimentação do senador reeleito Renan Calheiros, que tem buscado apoios para sua volta ao cargo e que quer manter a votação secreta — para evitar incômodos aos parlamentares que o indicarem.

A votação acontece na abertura do ano legislativo de 2019, no dia 1º de fevereiro .