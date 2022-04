Conta da inflação de 35 anos chega aos bilhões

Em tempos de inflação alta e descontrole nas contas, um empresário paulistano, o engenheiro Flávio Figueiredo, resolveu “reviver” os 35 anos de sua empresa fazendo uma rápida conta dos ganhos e perdas – e levou um susto. Nesse período, ele viveu sob duas constituições, as de 1967 e 1988. Nesta última, mais de 100 alterações cruzaram a rotina da empresa. Moedas, foram cinco – quatro delas nos primeiros oito anos da Figueiredo & Associados, onde ele é consultor de engenharia.

E o ritmo de desvalorização das moedas, entre 1986 (Plano Cruzado) e 1994 (Plano Real) foi frenético. O cruzado durou só três anos e foi substituído pelo cruzado novo, que cortou três zeros da conta. Com isso, qualquer coisa que valesse mil passou a valer um. O cruzado novo durou pouco, também perdeu outros três zeros e deu lugar ao cruzeiro, que só viveu por três anos. Novo corte de três zeros e surge o cruzeiro real, transformado em real em julho de 1984, com valores divididos por 2,75.

Nessa tarefa, Figueiredo revisitou velhos e novos índices da inflação IPCA, INPC, e concluiu: “Nesses 35 anos, com tantos cortes de zeros e adaptações, a inflação, num curso linear, foi de 233 bilhões por cento, com inflações mensais que chegaram, uma vez, aos 82%”. Nesse ritmo, ele lembra, “não era difícil alguém perder 10% ou mais de uma receita entre emissão de um boleto e o recebimento do valor devido.”

Amigos e auxiliares de Figueiredo decidiram checar as contas com uma fonte de peso. Ouviram do ex-diretor do BC e analista econômico Alexandre Schwartsman – que já havia feito cálculo semelhante – que “entre setembro de 1986 e setembro de 2021 a conta bateu nos… 497,8 bilhões %”, com mudanças dependendo de INPC ou IGP-DI. O economista fez também a conta só para o Plano Real: entre setembro de 1994 e setembro de 2021, o índice foi de 399%, com média de 6% ao ano”.