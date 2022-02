Consumo de lares encerra 2021 com alta de 3,04%, diz Associação Brasileira de Supermercados

O consumo nos lares brasileiros encerrou 2021 com alta acumulada de 3,04%, em comparação com o ano anterior, informa a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Por conta do Natal, na comparação entre os meses de dezembro e novembro de 2021, o consumo real foi mais acentuado: a alta foi de 22,47%.

Já entre dezembro de 2021 e o do ano anterior, a alta foi de 4,27% – com indicadores deflacionados pelo IPCA/IBGE. O levantamento contempla lojas de vizinhança, minimercados, super e hipermercados, atacado, varejo e e-commerce.

Voz feminina

Cármen Lúcia subiu o tom, ontem, num encontro virtual de ministras e juízas das cortes eleitorais do País sobre presença das mulheres na política. A certa altura de sua fala, no YouTube do TSE, citou a Carta Aberta Brasil-Mulheres, preparada por Marta Suplicy e pediu “uma presença feminina verdadeira” (na política).

“Não queremos rachadinha eleitoral, não queremos mulheres só para servir a interesses escusos e inconstitucionais”.

Só ali

As galerias que participam da ArtSampa trarão projetos exclusivos para apresentar na feira de arte, que abre dia 16. Com um estande solo, a galeria de Marcia Barrozo do Amaral exibe obras de Frans Krajcberg, Gustavo Rebello apresenta trabalho de Aluísio Carvão e a Galeria Athena leva a arte multicolorida de Rafael Alonso – que, além de mostrar suas obras, também vai pintar as paredes do estande.