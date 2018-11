Consumidor valoriza empresas que defendem boas causas

É cada vez mais importante para a sociedade, que as empresas se comprometam com causas de alto interesse para a coletividade. É o que aponta pesquisa recém-concluída, encomendada pela

Cause.

De que tipo de causas se fala? Combate à fome,educação inclusiva, vida saudável, acesso à Justiça, igualdade de gênero e vida ambiental, entre outras.

A favor, 91%

Segundo a consulta, 91% dos pesquisados admitem que “é provável que levem em conta a reputação de uma empresa antes de comprar um produto ou serviço seu”.

Realizada pela Ipsos, tendo parcerias da ESPM e do Instituto Ayrton Senna, a sondagem ouviu 2,4 mil pessoas no Brasil. O mesmo questionário foi aplicado em outros 26 países, num total de 19 mil consultados.