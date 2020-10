Cônsul Paulo Roberto França fala do terremoto e dos brasileiros na Turquia

Até ontem à noite, não havia notícia de algum brasileiro ferido por causa do forte terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter, que atingiu o oeste da Turquia, segundo informou à coluna, de Istambul, Paulo Roberto França. “São cerca de 50 brasileiros na região”, preocupou-se o cônsul brasileiro, elogiando a estrutura da AFAB – autoridade para manejo de desastres estruturais turca. “Visitei a autarquia ano passado e fiquei muito bem impressionado”.

S.O.S 2

A criação da AFAB é recente? Segundo cônsul, não. Mas desde 1999, quando um terremoto de 7,6 graus atingiu o país matando mais de 15 mil pessoas, nas províncias de Kutahya, Izmir, Bursa e Yalova, ela vem se aprimorando. O fato é que a Turquia sofre abalos diários por estar localizada entre duas placas tectônicas.

S.O.S 3

O tratamento dado pelo governo Erdogan ao combate da covid-19 também parece estar tendo sucesso, segundo o diplomata. “Até o turismo já voltou”. Hoje, segundo ele, somam 2,5 mil os infectados em um país de 80 milhões de habitantes. “A média de mortes está entre 20 a 40 por dia”.

Sem inflação

Olga Curado foi contratada – por R$ 40 mil – para cuidar da imagem de Jilmar Tatto e melhorar seu desempenho no palco e em estúdios. O valor seria o mesmo pago pelo PT na campanha de Haddad, em 2018, segundo dados entregues ao TSE. Ela também já treinou Aécio e Dilma.

Recuperado

Prestes a fechar, o Teatro Ruth Escobar recebeu uma mão amiga. Emenda que garante a sobrevivência do espaço foi aprovada em articulação do secretário de Cultura, Hugo Possolo, e do vereador Daniel Annenberg. Também foi beneficiado pela Lei Aldir Blanc do município.

Recuperado 2

Gerido pela Apetesp, o teatro – da década de 60 recebeu montagens como Roda Viva, de Chico Buarque – quase foi vendido para virar igreja evangélica.

Longe e perto

Com o home office em alta, José Romeu Ferraz Neto, da RFM, investe em território baiano. Lança, em dezembro, casas e bangalôs ao redor do Txai Resort – do qual é sócio – em Itacaré.