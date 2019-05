Cônsul italiano ocupa a Oca com homenagem para Festa della Republica Italiana

Prestes a pilotar homenagem para a Festa della Republica Italiana, no dia 2 na Oca, o Cônsul Geral da Itália Filippo La Rosa conversou com a coluna sobre o evento.

Por conta da imigração italiana, o povo brasileiro tem uma afetividade especial com os italianos. Como vê isso?

Eu vejo muito bem essa grande afetividade que une brasileiros a italianos. Os italianos ao chegar no Brasil foram acolhidos de forma exemplar e esse elo, vizinhança e carinho nunca desapareceram. Hoje, comemorando o aniversário 73 da Republica Italiana também, de uma certa forma, celebramos essa profunda amizade entre o povo italiano e o povo brasileiro.

Como foi feita a curadoria do evento?

O evento nasceu da minha cabeça junto com a do cônsul adjunto e toda a equipe do Consulado. Escutamos sempre todos os apelos para fazermos uma festa mais abrangente e popular e algumas atividades conseguimos concretizar e outras não. Fizemos a curadoria internamente de todas os detalhes e espero que as pessoas gostem das nossas escolhas e todo o trabalho feito para a Festa Della Repubblica.

Quais são as expectativas para festa?

Tem uma poesia italiana chamada “Il sabato del villaggio” (Giacomo Leopardi) que conta da emoção, expectativa e daquela batida do coração do dia antes da espera. Nós estamos nessa situação, com uma expectativa muito boa, muito alta, mas sabemos que essas expectativas só viram realidade com muito trabalho. E estamos convencidos que o nosso trabalho vai gerar uma festa linda e muito bonita.

O evento ocorre em vários pontos da cidade. O Senhor já conhecia todos? O que acha de São Paulo?

Claro que conheço todos os lugares que acontecerá a festa, principalmente aqueles lugares ícones representativos da cidade. Esses pontos que serão iluminados com as cores da bandeira são o coração de São Paulo, representam a arquitetura dessa cidade. São Paulo é a verdadeira “Big City”, São Paulo é uma realidade transnacional, fortemente brasileira e marcadamente pela origem italiana e os três coisas convivem bem juntos. Um lugar acolhedor, desafiante, um lugar onde qualquer sonho pode virar realidade, que um pouco em resumo da história da nossa imigração.