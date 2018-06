Consórcio Borba Gato pode ficar de fora de licitação

Ao que tudo indica, o consórcio Borba Gato, formado por Primav, Roggio e BTG, ameaça sair da disputa pelas linhas 5-Lilás e 17-Ouro do Metro, no leilão marcado para amanhã. Eles pediram adiamento do processo e o governo do Estado negou.

A CCR, porém, se mantém firme. E não ficará sozinha. Há um terceiro consórcio na bica.

Leia mais notas da coluna:

+ Rodrigo Pacheco diz que foi convidado por Maia a se filiar ao DEM

+ Sá Leitão conta com Abraplex para divulgar campanha Cultura Gera Futuro