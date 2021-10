O Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo arquivou na terça-feira um pedido de inquérito civil feito pela deputada Isa Penna para apurar a negligência do governo do Estado e da Prefeitura na preservação das instalações e acervo da Cinemateca Brasileira.

A ação se deu após o incêndio que atingiu, em julho, o galpão da instituição – que é administrada pelo governo federal.