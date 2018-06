Conselho da BRF pode ter integrante apoiado pelas duas chapas

Existe um “não candidato” para a vaga que seria ocupada por José Aurélio Drummond no conselho da BRF – caso vença a chapa liderada por Abilio Diniz, conforme publicou a coluna, sábado, no Broadcast.

Quem é ele? Um conhecidíssimo e competente executivo que tem o apoio (acreditem)… das duas chapas envolvidas. Tanto a montada pelos fundos de pensão como a desenhada por Diniz.

P&P

Francisco Petros, que bateu de frente com a atual administração, é mesmo um predestinado. Ele representa a… Petros no conselho da BRF. E, apesar da coincidência do nome, sua saída do conselho é o principal entrave para a formação de chapa única.

