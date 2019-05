Conselho aprova terminal de gás líquido na Baixada Santista

O plenário do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), que integra a Secretaria de Infraestrutura paulista, aprovou nesta terça, 30, o estudo de impacto ambiental do terminal de gás líquido na Baixada Santista.

O projeto será o primeiro de regaseificação do Estado. Trata-se de uma embarcação a ser instalada no estuário de Santos para expandir a distribuição do gás natural.

“O projeto oferece uma nova alternativa para a aquisição de gás, aumentando a oferta e estabelecendo a concorrência”, explica o secretário de Meio Ambiente, Marcos Penido.

De acordo com a secretaria, o terminal será fonte de arrecadação de impostos para o Estado e para os municípios da Baixada Santista, além de ter importância estratégica para a matriz energética paulista.

