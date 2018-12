‘Conseguir me aposentar com a minha esposa’, é desejo de taxista para o ano novo

Qual o grande sonho para o Brasil que você quer ver realizado em 2019?

O meu grande desejo é a melhoria na saúde pública, que a gente tenha um País justo e com menos corrupção, no qual apenas quem precise realmente ter ajuda do governo seja beneficiado.

O novo governo está chegando. Está claro o que será?

Sim, está! Estou confiante.

Se a promessa de nossos bolsos estarem mais cheios em 2019 se concretizar, qual seu sonho de consumo?

Quero finalizar a construção da minha casa, em São José do Rio Preto, cidade onde minhas netas moram. Também realizar sonhos pessoais que hoje não consigo concretizar.

As redes sociais estão tendo uma influência enorme. No que elas podem melhorar?

Se não houver evolução humana não consigo ver as redes sociais com melhorias.

Na estrada da vida, qual escolhe: o da esquerda, o da direita ou o do meio?

Prefiro o do meio, pois assim consigo ter opções.

Seu livro de cabeceira?

Não me interesso por livros, gosto de rádio noticiário.

Um exemplo de vida?

O José Geraldo do passado! Passei por muitas dificuldades quando criança! Na situação do meu passado, não imaginei chegar onde estou hoje.

Um propósito?

Conseguir me aposentar com a minha esposa e poder usufruir tudo o que construímos. Graças aos nossos esforços e ajuda de pessoas especiais