Jun Sakamoto está entregando pessoalmente os pedidos de delivery do seu restaurante. No início da quarentena, o chef implantou o sistema pela 1ª vez em 18 anos, mas quis fazer diferente: ele mesmo faz as entregas em louças de cerâmica que são retiradas na casa do cliente no dia seguinte. “Consegui não perder o contato humano entregando pessoalmente meus sushis”.