Conpresp autoriza construção de torres em área tombada do Bixiga

O coletivo Salve Saracura e a Rede Social da Bela Vista decidiram entrar com recurso contra a autorização dada pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico (Conpresp) para a construção de dois empreendimentos em área tombada do bairro do Bixiga.

Ambas emitidas em meados de janeiro. “Há entendimento histórico de que a paisagem do Bixiga – essencialmente horizontal – é tombada. Um dos empreendimentos, aliás, está localizado em uma das poucas áreas verdes do bairro, perto de nascente do rio Saracura”, explica à coluna o arquiteto Augusto Aneas, integrante do coletivo.

O assunto foi debatido em assembleia virtual no Fórum Social Mundial na semana passada, em que participaram, entre outros, Zé Celso Martinez Corrêa, Raquel Rolnik e Carmen Silva. Procurado, o Conpresp não respondeu até o fechamento da edição.

Novo ânimo?

A sensação entre os presentes do primeiro jantar que Arthur Lira teve com empresários depois de sua eleição na Câmara – conforme antecipou a coluna no blog ontem de manhã – é que há espaço para aprovação da reforma administrativa.

Segundo se apurou, a conversa na terça-feira girou em torno da boa conjunção de fatores, semelhantes aos da aprovação da reforma Previdenciária.

Ânimo 2

Entre eles, maior conscientização sobre os privilégios de funcionários públicos na comparação com o resto da população.

Foco de interesse

Entre os dias 30, 31 e 1º de fevereiro, 7% dos internautas pesquisados debateram eleições no Congresso. E 28% discutiu… o Big Brother Brasil.

Os dados são do IP Brasil – índice da MAP que analisou um universo de 1,4 milhão de posts diários no Twitter e perfis públicos do Facebook.

Foco 2

O reality da Globo, discutindo saúde mental envolvendo a rapper Karol Conká e o artista Lucas Penteado, repercutiu quatro vezes mais que as eleições.

Dupla nova

João Suplicy escalou a namorada, Ligia Hansen, para gravar o videoclipe da sua nova música na… paradisíaca Chapada dos Veadeiros. Nome? Intimidade.