Conib entrega lista de comentários antissemitas a autoridades

Fernando Lottemberg, da Conib, afirmou à coluna que encaminhou às “autoridades policiais” a lista de comentários antissemitas postados na página Judeus Contra Bolsonaro nos últimos dias. A fan page do site no Facebook está recheada de ataques. Exemplos: “Estou sem gás para discutir com judeu” ou, ainda, “Se judeus são contra, eu sou inteiramente a favor”.

